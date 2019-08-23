Ваш земляк Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2521

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:15 Цитата: alex_60:

А на глобусе надпись на казахском на латинице. Костанай в переводе.

То есть на русском не будет? Отлично.А как же разговоры о том, что русский язык имеет такие же права, как и казахский?И после этого они ещё удивляются, почему люди бегут из Казахстана...