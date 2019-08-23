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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А на глобусе надпись на казахском на латинице. Костанай в переводе.

То есть на русском не будет? Отлично.А как же разговоры о том, что русский язык имеет такие же права, как и казахский?И после этого они ещё удивляются, почему люди бегут из Казахстана...
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§ pro100tak
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте просто жить дальше и дружно. Город же маленький, где-то, может, водку пьем вместе. А здесь аж пальцы клинит молотить по клаве. Проблем же и так выше крыше. Коровы вот говорят в цене подскочили.
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* drakon
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17181
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Коровы вот говорят в цене подскочили.

И бабам теперь рожать, только
с согласия Президента и Правительства... :lol: :-o :oops:
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