Ваш земляк Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2521

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:36 Цитата: pro100tak:



Ну уж раз зашёл разговор про историю казахов, то ответьте мне - в каком веке казахи стали одной нацией? Не просто племенами кочевников, которых гоняли все, кому не лень(монголы, джунгары, узбеки и прочие), а именно нацией. Со своей столицей, с городами, с одним правителем, со сводами законов и прочими атрибутами государственности.Буду очень признателен.И ещё бы хотелось узнать о том, какую роль в истории казахов сыграло вхождение в состав Российской Империи.



[Исправлено: Ваш земляк, 26.08.2019 - 21:40]