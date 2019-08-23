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≡ Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Ну уж раз зашёл разговор про историю казахов, то ответьте мне - в каком веке казахи стали одной нацией? Не просто племенами кочевников, которых гоняли все, кому не лень(монголы, джунгары, узбеки и прочие), а именно нацией. Со своей столицей, с городами, с одним правителем, со сводами законов и прочими атрибутами государственности.Буду очень признателен.И ещё бы хотелось узнать о том, какую роль в истории казахов сыграло вхождение в состав Российской Империи.

[Исправлено: Ваш земляк, 26.08.2019 - 21:40]
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§ Горожанин_kst
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.08.19 - 22:45
Комментарий удален модератором.
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.08.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и будьте точнее, это не район КЖБИ, это именно район СХИ.
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Что там будет?! Увидим

Акиматчики на форуме еще три дня назад сказали, - будет байтерек с глобусом и четырьмя пегасами.
Так и есть. Уже стоят.
А на глобусе надпись на казахском на латинице. Костанай в переводе.

[Исправлено: alex_60, 26.08.2019 - 23:03]
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Если быть точнее, если придерживаться того, как назывались районы, то это на границе КЖБИ, "девятки" и Тубика.СХИ всегда входил в КЖБИ.
ПыСы. А ещё горожанин...
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§ Vital
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Без разницы уже, кжби, кск, вокзал. Людей уже трясёт. Кто такой батыр? Какие войны выеграл? Лошадь украл у соседей? Историю находу сочиняют. Вот даже Кушмурунец23 сказал, был в библиотеке, читал старые газеты. Но
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.08.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Не умничай, с границами из за границы)
СХИ кольцо оно и есть
Цитата:
alex_60:

Как же они тенденцию, движение брови не уловили?! Беда...
С коровками-то оно было бы прикольнее, и актуально(((
Нету креативу у наших браворебятушек
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И всё таки хотелось бы узнать, почему демонтируют и что планируется вместо этой стеллы.Просто всего можно ожидать.
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11901
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
О чем вся эта лажа на несколько простынь?!

Обиделись некоторые на бородатую шутку. Но так никто и не ответил - был ли действительно такой батыр. Но на всякий случай обиделись.
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.08.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталь, бром в аптеке, от трясучки. Да в самом деле! Вы чё как маленькие?!
Я уже сегодня доки подал, все прошло с первого захода. Жду "добро" от региона вселения.
...и псееее дела

[Исправлено: Горожанин_kst, 26.08.2019 - 23:05]
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§ Vital
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ну крутяк. Куда? Регион?
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4715
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
так никто и не ответил -

На пикабу почитай.
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§ Горожанин_kst
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1409
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.08.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обрашаюсь открыто к Джекилу, который доктор. Что то имеето против меня лично, удаляя мои безобидные, и урезонивающие высказывания...
Удаляйте полностью. Учётную запись, я не против.
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§ maxsaf
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Ник прийдется поменять ))
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2521
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Не умничай, с границами из за границы)

Всю жизнь прожил в КЖБИ, поэтому могу рассуждать.
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