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§ NG.kz
КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совещались 15 августа с участием премьер-министра. Форум прошел на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром», был посвящен вопросам машиностроения - отрасли, которую в РК считают рожденной с нуля, по крайней мере, в секторе производства автомобилей. Поэтому цифрой дня стали 57 - по официальной статистике, на данный момент 57% реализуемых в стране легковых машин произведены в Казахстане.
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§ Гога
Re: КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1117
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
земельные ресурсы предоставляются по приемлемым ставкам Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25495
- да дайте бесплатно - земли мало что ли ?????
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§ Сабыр
Re: КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой бред с этим Камазом..аж смешно.
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§ Vital
Re: КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот думаю... А если закрыть все наши "автогиганты" местные. Не дешевле ли будет крестьянину пригнать комбайн из Европы? А трудяги тот же хундай из Кореи. Всеравно в этих гигантах трудягам платят не больше 90 000. А с крестьян есть другие 100 способов снять деньги. Зато нам простым людям машины станут новые на 1 лям как минимум дешевле на любую модель.
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§ Добринцофф
КамАЗ, «Гомсельмаш», CMC и другие
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6683
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.08.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я вот думаю... А если закрыть все наши "автогиганты" местные. Не дешевле ли будет крестьянину пригнать комбайн из Европы? А трудяги тот же хундай из Кореи. Всеравно в этих гигантах трудягам платят не больше 90 000. А с крестьян есть другие 100 способов снять деньги. Зато нам простым людям машины станут новые на 1 лям как минимум дешевле на любую модель.

Ну конечно дешевле будет,но у нас же типа своё производство ,рабочие места и.т.д
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