Цитата: Vital:

Я вот думаю... А если закрыть все наши "автогиганты" местные. Не дешевле ли будет крестьянину пригнать комбайн из Европы? А трудяги тот же хундай из Кореи. Всеравно в этих гигантах трудягам платят не больше 90 000. А с крестьян есть другие 100 способов снять деньги. Зато нам простым людям машины станут новые на 1 лям как минимум дешевле на любую модель.

Ну конечно дешевле будет,но у нас же типа своё производство ,рабочие места и.т.д