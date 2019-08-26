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≡ "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса Парламента РК Артур ПЛАТОНОВ начал рабочую поездку в Костанайскую область с брифинга, который прошел в областном пресс-клубе сегодня, 26 августа.
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§ abaika95
Re: "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - То есть, вы не определились с собственной позицией? - Нет, я сейчас буду ещё выслушивать другие мнения.

Концовка какаято смазанная) что там дальше говорил интересно)

Цитата- В Костанае стало популярным просто ловить хайп - выходить с белыми плакатами в центре города.

Геоооргий) не ошибался я в вас, грамотно вопрос поставлен) молодец!) теперь вы мой любимый журналист)
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§ таноми52
Re: "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:" То есть, вы не определились с собственной позицией? -

Нет, я сейчас буду ещё выслушивать другие мнения."



Каким осторожным, даже скользким стал в статусе депутата! И ему-то своего мнения не иметь...нонсенс!
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§ abaika95
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Таноми 52)- ! И ему-то своего мнения не иметь...нонсенс!

Вот и я говорю) как то смазанно закончилась статья) может он в конце все таки сказал чтонибудь?) обмен мнениями то происходил по логике вещей)
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§ Георгий ГОВОРОВ
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 8
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливости ради, в моём тексте указано, что вопросы о митингах задавали журналисты, а не корреспондент "НГ". В частности, первый вопрос о митингах задала корреспондент ТРК "Алау" Балсулу Алекенова.
К сожалению, ничего более по этой теме Платонов не добавил.
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§ abaika95
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все ровно Георгий вы молодец!) иной для удобства мог перефразировать вопрос журналиста или вообще опустить именно данную "неудобную " тему а вы оставили "надеюсь" все как есть) респект!
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§ Vital
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7921
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё в двойне-тройне страшно становится когда официальное лицо приезжает и кушает кивая головой причины оттока населения. (уж ему не знать почему) бывшему журналисту. :-(

[Исправлено: Vital, 26.08.2019 - 18:43]
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§ Victor Yang
Re: "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11900
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Каким осторожным, даже скользким стал в статусе депутата! И ему-то своего мнения не иметь...нонсенс!

Не согласен - тут всё правильно. Его ЛИЧНОЕ мнение может быть одно, а мнение народа, которое он представляет - это другое. С позиции депутата он всё сказал верно - он должен определиться с мнением народа и его отстаивать в парламенте, а не как у наших маслихатовцев - есть личное мнение (или, скорее, интерес) переименовать что-то - так и сделают, а изучить СМИ и социальные сети по этому вопросу - недосуг.
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§ Victor Yang
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11900
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата- В Костанае стало популярным просто ловить хайп - выходить с белыми плакатами в центре города. Геоооргий) не ошибался я в вас, грамотно вопрос поставлен) молодец!) теперь вы мой любимый журналист)

А вот тут я вижу явную манипуляцию в вопросе - вроде, "ну всем же понятно что это хайп - вам ли этого не понимать". Нейтральный вопрос был бы более профессионален. Но в известном холдинге, таковых, видимо, очень мало.

[Исправлено: Victor Yang, 26.08.2019 - 20:05]
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§ Сабыр
Re: "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 217
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной иудей, продавшийся власти. Как Соловьев в РФ и др. Помните как раньше он на КТК критиковал власть,президента и т.д. а теперь что))
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§ abaika95
"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- критиковал власть,президента и т.д. а теперь что))

А теперь он понял что когда критикуешь нужно что-то предлагать взамен) вот и взялся изнутри отрабатывать все свои критиковашки) критиковать то каждый могет а ты иди с народом поработай)
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