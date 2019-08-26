Цитата: таноми52:

Каким осторожным, даже скользким стал в статусе депутата! И ему-то своего мнения не иметь...нонсенс!

Не согласен - тут всё правильно. Его ЛИЧНОЕ мнение может быть одно, а мнение народа, которое он представляет - это другое. С позиции депутата он всё сказал верно - он должен определиться с мнением народа и его отстаивать в парламенте, а не как у наших маслихатовцев - есть личное мнение (или, скорее, интерес) переименовать что-то - так и сделают, а изучить СМИ и социальные сети по этому вопросу - недосуг.