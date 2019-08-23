pro100tak Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 350

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 04:55 Начало, думаю, здесь Цитата: Ваш земляк:

Место под очередного батыра сказочного готовят?

Потом не очень умно, даже тупо высказалась Юлия.

Ну кто-то еще не преминул высказаться Цитата: Victor Yang:

Где-то икнул Евгений Ваганович. И можно какие-то ссылки о существовании сего батыра?

Дальше пошел треп со взаимными наскоками.

Позволю себе, после всего прочитанного, тоже сказать свое мнение на этот счет (модератор, Вы обязаны это пропустить, после того как пропустили процитированное мной. Сохраняю).

Почему "сказочного"? Сказочные богатыри - это Илья Муромец, Добрыня, Алеша, Святогор и тд и тп. Историки, правда, сейчас говорят, что якобы у них были какие-то прототипы, но почему-то живших в разное время. (Между прочим, на Илью сейчас претендует Украина).

Но были и истинные герои - Пересвет, Коловрат и другие. Не богатыри, Pro100 герои. В честь первого назван город, пара кораблей и улиц, в честь второго есть три памятника. Есть еще такая неоднозначная личность как Александр Невский. Неоднозначная, потому что с его времен и по сей день русские же историки спорят, герой он или предатель.

Отличие российской истории от нашей в том, что там сохранились какие-то летописи, у нас преимущественно сказания. И поверьте (да и сами об этом знаете), сказания слагали о достойных людях, в том числе батырах-героях. Они не всегда обладали богатырской силой, но были сильны духом, умелые воины, могущие повести за собой других. Благодаря таким людям как Абай, Ибрай, Чокан и их сподвижникам кое-что было отражено о подвигах наших предков - героев в рукописном или даже печатном виде. И что зазорного в том, что потомки знаменитых батыров стремятся увековечить их память? У каждого народа есть свои герои с незапамятных времен. Хорошо же, что в РФ сейчас ставят памятники героям ВОВ, о подвигах которых становится известно только ныне. И сегодня мы хотим поставить памятники своим батырам на той земле, за которую они бились.

Возвращаясь к теме А.Невского, скажу что, по-моему, Татищев называл его предателем, предавшим своего брата Андрея, а Гумилев вовсе утверждал, что Александр был побратимом хана Орды и поэтому было иго на 300 лет. И мы, потомки ордынцев, разве каким-то образом пытаемся очернить или унизить Невского, у которого на нашем языке (нашем еще в те времена) было нелицеприятное прозвище (к предателям было такое отношение). Это, извините, может быть, даже в первый раз для вас звучит такое о вашем герое, в честь которого даже учрежден один из главных орденов РФ. Так что давайте будем взаимно правильно относиться к таким вопросам, а не бездумно озвучивать здесь всякую ересь.



[Исправлено: pro100tak, 26.08.2019 - 05:33]