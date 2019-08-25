Butch Re: Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 104

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:28 Как им задаться такой мыслью? Это "сильно глубоко" мыслить нужно, примерно шага на 3. Тогда как дальше одного для усреднённых казахстанских реалий непреодолимая пропасть. И это ещё не всё. Помимо глубины, потребны "сила воли+характер" чтобы признать - работники из нас ни в красную армию тоже. И этот пункт также недостижим практически полностью, когда каждый год "в уши льют". Да и когда работать? Традиции блюсти и сохранять надо, места поклонения предкам посещать.

Там ведь не только эффективность труда и усердность разниться на те же 80 процентов, ещё и вопрос доверия имеет место быть. И я уверен что в подобных организациях есть и казахстанские ребята с зарплатой на уровне иностранцев, которые просто засучив рукава зарекомендовали себя как весьма полезных работников.