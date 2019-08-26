Елена Пикельная Re: Сохранить глаза и печень #1





(Журналисты) Сообщений: 278

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 15:37 В редакцию уже поступили взносы наличными для 89-го тура проекта. Сания-ханум принесла 20 000 тенге и распорядилась 10 000 из них отдать Карине и 10 000 - Виктории. Для Виктории адресный взнос сделал читатель по имени Эрик - 15 000 тенге. Бекатай Альмагамбетов 10 000 внес в кассу с пометкой "на усмотрение комиссии".

Учитывая взносы постоянных спонсоров проекта и перечисления, которые наши читатели делают на карту Каспи-голд, можно сказать, что при распределении средств комиссии не придется принимать трудных решений.