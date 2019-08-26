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§ NG.kz
Сохранить глаза и печень
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем проекте участвуют две девочки, возраст и диагнозы у них разные. Но у обеих обнадеживающии прогнозы врачей и тяжелая материальная ситуация в семье. Чтобы помочь Карине и Вике, необходимо собрать 355 000 тенге.
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§ Елена Пикельная
Re: Сохранить глаза и печень
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 278
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию уже поступили взносы наличными для 89-го тура проекта. Сания-ханум принесла 20 000 тенге и распорядилась 10 000 из них отдать Карине и 10 000 - Виктории. Для Виктории адресный взнос сделал читатель по имени Эрик - 15 000 тенге. Бекатай Альмагамбетов 10 000 внес в кассу с пометкой "на усмотрение комиссии".
Учитывая взносы постоянных спонсоров проекта и перечисления, которые наши читатели делают на карту Каспи-голд, можно сказать, что при распределении средств комиссии не придется принимать трудных решений.
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§ Елена Пикельная
Re: Сохранить глаза и печень
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 278
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что читатель, на пожелавший назвать себя передал 55 000 тенге для Виктории. Спасибо!
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