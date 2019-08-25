abaika95 Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест #10





(Пользователи) Сообщений: 344

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:17 Цитата- великий поэт современности



Неплохо.. Но у другого поэта современности Хаски "пожирней" мне кажется вышло)

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Человек в интернете сказал

Человек в интернете сказал



Человек в интернете сказал

Что не станет тянуть до суда человечьего Утонуть, утопив в багрянце пустой вагон

Чтоб воскреснуть на следующей станции Улыбнуться и выйти вон



Человек в интернете сказал

Человек в интернете сказал



Дайте слово, пусть скажет мать

Дайте слово, пусть скажет б***

Ну а дальше рекламная пауза

Чтобы кто-то успел по***



Человек в интернете сказал

Человек в интернете сказал



В мутном небе тупая звезда

Вы убили Иисуса Христа