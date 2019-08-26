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§ NG.kz
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вопрос не в двух коровах, вопрос касается трудолюбия граждан. Мы хотим войти в 30-ку развитых стран. Для этого мы должны учить труду с детства, особенно в аулах. В свою очередь, государство создает для граждан условия, которые нужно использовать", - сказал вице-премьер.
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§ abaika95
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
abaika95


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Сообщений: 341
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не вышел из Аула поэтому хоть с одной хоть с двумя коровами обращатся не умею)

Но зерно здравого смысла тут всетаки есть/

Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?"

и мне кажется что вопрос то не в коровах,да пример не гламурный бывш. президент привел немного груботватый,попахивающий навозом и крестьчнским трудом) но весь смысл то, работать надо а не... Ну ладно)

Ладно если не брать в пример коров) вон у меня сосед студент пошел оформил кредит купил 4 игровых приставки (чем тебе не коровы) и сдает их посуточно) мало мальски деньги зарабатывает из воздуха практически)
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§ drakon
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как зарабатывать деньги при помощи коров,

А почему - инициатор покупки коров,
ничего не рассказывает?... :lol: :oops: Цитата:
abaika95:
купил 4 игровых приставки (чем тебе не коровы) и сдает

Коровы, в отличие от приставок, кушать хотят... :lol: ;-)
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§ лимон
Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1016
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.08.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да не окупят себя две коровы, взятые в кредит. корова в среднем 250-300тыс.*2 плюс корма (телега 45-50тыс. сено + телега соломы чуть дешевле) плюс з/отходы(2500мешок), отруби(1000мешок) плюс за выпас, чистка навоза, таскание воды, дойка ... сколько должен быть платеж по кредиту за месяц? форс-мажор со скотиной тоже никто не отменял, литр молока закупают по 110тг. плюс минус

без кредита ещё куда ни шло
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§ abaika95
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Немецкого Дракона)-Коровы, в отличие от приставок, кушать хотят..

Моя цитата- и мне кажется что вопрос то не в коровах... смысл то, работать надо а не... )
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§ drakon
Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17180
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
смысл то, работать надо а не... )

Я об этом, что РАБОТАТЬ - надо,
уже года 3 говорю... :lol: :-o 8-)
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