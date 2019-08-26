abaika95 Re: Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал... #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:28 Я вот не вышел из Аула поэтому хоть с одной хоть с двумя коровами обращатся не умею)



Но зерно здравого смысла тут всетаки есть/



Цитата- Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?"



и мне кажется что вопрос то не в коровах,да пример не гламурный бывш. президент привел немного груботватый,попахивающий навозом и крестьчнским трудом) но весь смысл то, работать надо а не... Ну ладно)



Ладно если не брать в пример коров) вон у меня сосед студент пошел оформил кредит купил 4 игровых приставки (чем тебе не коровы) и сдает их посуточно) мало мальски деньги зарабатывает из воздуха практически)