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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36555
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ pro100tak
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 04:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало, думаю, здесь Цитата:
Ваш земляк:
Место под очередного батыра сказочного готовят?

Потом не очень умно, даже тупо высказалась Юлия.
Ну кто-то еще не преминул высказаться Цитата:
Victor Yang:
Где-то икнул Евгений Ваганович. И можно какие-то ссылки о существовании сего батыра?

Дальше пошел треп со взаимными наскоками.
Позволю себе, после всего прочитанного, тоже сказать свое мнение на этот счет (модератор, Вы обязаны это пропустить, после того как пропустили процитированное мной. Сохраняю).
Почему "сказочного"? Сказочные богатыри - это Илья Муромец, Добрыня, Алеша, Святогор и тд и тп. Историки, правда, сейчас говорят, что якобы у них были какие-то прототипы, но почему-то живших в разное время. (Между прочим, на Илью сейчас претендует Украина).
Но были и истинные герои - Пересвет, Коловрат и другие. Не богатыри, Pro100 герои. В честь первого назван город, пара кораблей и улиц, в честь второго есть три памятника. Есть еще такая неоднозначная личность как Александр Невский. Неоднозначная, потому что с его времен и по сей день русские же историки спорят, герой он или предатель.
Отличие российской истории от нашей в том, что там сохранились какие-то летописи, у нас преимущественно сказания. И поверьте (да и сами об этом знаете), сказания слагали о достойных людях, в том числе батырах-героях. Они не всегда обладали богатырской силой, но были сильны духом, умелые воины, могущие повести за собой других. Благодаря таким людям как Абай, Ибрай, Чокан и их сподвижникам кое-что было отражено о подвигах наших предков - героев в рукописном или даже печатном виде. И что зазорного в том, что потомки знаменитых батыров стремятся увековечить их память? У каждого народа есть свои герои с незапамятных времен. Хорошо же, что в РФ сейчас ставят памятники героям ВОВ, о подвигах которых становится известно только ныне. И сегодня мы хотим поставить памятники своим батырам на той земле, за которую они бились.
Возвращаясь к теме А.Невского, скажу что, по-моему, Татищев называл его предателем, предавшим своего брата Андрея, а Гумилев вовсе утверждал, что Александр был побратимом хана Орды и поэтому было иго на 300 лет. И мы, потомки ордынцев, разве каким-то образом пытаемся очернить или унизить Невского, у которого на нашем языке (нашем еще в те времена) было нелицеприятное прозвище (к предателям было такое отношение). Это, извините, может быть, даже в первый раз для вас звучит такое о вашем герое, в честь которого даже учрежден один из главных орденов РФ. Так что давайте будем взаимно правильно относиться к таким вопросам, а не бездумно озвучивать здесь всякую ересь.

[Исправлено: pro100tak, 26.08.2019 - 05:33]
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§ Victor Yang
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11897
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.08.19 - 07:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Ну кто-то еще не преминул высказаться Цитата: Victor Yang: Где-то икнул Евгений Ваганович. И можно какие-то ссылки о существовании сего батыра?

Блин. Хоть один человек мне ответит? Действительно был такой батыр? Я думал это придуманная шутка Задорнова из 90-х.
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4712
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.08.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Отличие российской истории от нашей в том, что там сохранились какие-то летописи, у нас преимущественно сказания.


в том то и очень большая разница.
сказания по ходу времени менялись как кто пожелает,
да и сейчас в угоду "наследников" меняются. в какую сторону понятно.
и превращались в сказки, а летописи -это как было так и осталось на века.

Цитата:
pro100tak:
И поверьте (да и сами об этом знаете), сказания слагали о достойных людях, в том числе батырах-героях


ну вот откуда вы это знаете, из сказаний-сказок?
так я про это уже сказал.
чем дальше,тем они все достойнее и сильнее.
и первый Адам был казахам, и подобное.
так и с батырами.
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§ таноми52
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 928
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Дальше пошел треп со взаимными наскоками.



И, правда, форумчане, не забывайтесь, ведите себя разумно!А то некоторые легко поддаются на туповатые провокации.
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§ pro100tak
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 26.08.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в том то и очень большая разница. сказания по ходу времени менялись как кто пожелает, да и сейчас в угоду "наследников" меняются. в какую сторону понятно. и превращались в сказки, а летописи -это как было так и осталось на века.

Здесь тогда так, уважаемый. Я сказал, преимущественно в сказаниях, это про батыров. Летописи у нас тоже есть, в которых отражалась история каганатов, ханств, каганов, ханов, войн и сражений. Есть с чем работать историкам. А воспевание подвигов батыров было, в основном, в сказаниях и преданиях. И передавались из поколение в поколение без приукрашиваний, потому что то, что они реально делали, в каких-то разукрашиваниях не нуждалось. Такой не очень-то многочисленный народ владел и сохранил такую землю (9-ю в мире по площади), и именно во многом благодаря батырам. И, если не в курсе, есть большая разница между сказкой и сказанием.
Цитата:
alex_60:
чем дальше,тем они все достойнее и сильнее. и первый Адам был казахам, и подобное. так и с батырами.
. Ну а это даже комментировать нет желания. Pro100 отвечу так. Мы, например, гордимся тем, что наша земля дала Родине таких своих сыновей, как Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский и многие другие, истинных батыров-героев. И Вам не мешало бы чтить наших батыров, сохранивших эту землю, чтобы на ней жили все, кто пожелает. Только желательно, чтобы достойно относились к памяти народа о своих великих предках.
И если уж есть время так нехорошо и некрасиво высказываться о героях своей, полагаю, Родины , то потратьте его лучше на изучение таких тем, типа, кем же был на самом деле Невский, или почему же позвали княжить Рюрика - неужто не было своих достойных?

[Исправлено: pro100tak, 26.08.2019 - 15:53]
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.08.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://a.radikal.ru/a40/1908/a5/d883e32087e5.jpg
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§ yudjin
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6072
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
(9-ю в мире по площади), и именно во многом благодаря батырам.

Уточнение. Благодаря Ленину территория стала той территорией, какая есть. И сегодня между прочим 99 лет этому событию. Когда 26 августа 1920 года В.И. Ленин и М.И. Калинин подписали декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании Автономной Киргизской Социалистической Советской Республики». Ура, товарищи!

Цитата:
pro100tak:
гордимся тем, что наша земля дала Родине таких своих сыновей, как Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский и

А Тараном не гордимся?... Его имя стерли с названия города, района, райцентра.
Как всегда двойные стандарты?
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