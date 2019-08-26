abaika95 Re: "Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур... #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата - То есть, вы не определились с собственной позицией? - Нет, я сейчас буду ещё выслушивать другие мнения.



Концовка какаято смазанная) что там дальше говорил интересно)



Цитата- В Костанае стало популярным просто ловить хайп - выходить с белыми плакатами в центре города.



Геоооргий) не ошибался я в вас, грамотно вопрос поставлен) молодец!) теперь вы мой любимый журналист)