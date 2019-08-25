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≡ Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"После суда, который закончился 22 августа в 21.30, Сергея повезли в следственный изолятор, но в 22.50 он был в городской больнице", - рассказал двоюродный брат Сергея Ахметова. И сегодня ситуацию прокомментировали в департаменте полиции.
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§ Сабыр
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек-паук решил совсем уйти в ауе) Вскрылся. Духовитый,но рано или поздно на долго сядет..
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§ сайлау курманов
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3139
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько хлопот доставил,и себе и людям,
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§ Vital
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7914
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.08.19 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму я. Через день новости. Че он ваще хочет? Че он там каждый день исполняет. Щас блин доскачется, судья реальный срок влипит. Сидел бы тихо мирно, извинился, получил бы условный+общественные работы. Косяк то был. Отвечать то полюбому надо. Спектаклями не прокатит.по голове не кто гладить не будет.
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§ лимон
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пацан к успеху шел

как он в здании суда с ножом оказался?
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§ antonK
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 26.08.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И куда всё геройство делось, когда прыгал на "патрульку" был более смел.
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* Сергей_я
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2776
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
И куда всё геройство делось, когда прыгал на "патрульку" был более смел.

ну привык наверно все за бабки решать, а тут не прокатило и сразу из крутого преватился обычного человека
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§ FreedoM
Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался порезать себя канцелярским ножом после выдачи санкции на арест
FreedoM


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 26.08.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По словам Бахытжана, его брат беспокоится за свою безопасность"
Хоспади, очередные ///. По-мужски себя надо вести, а не бегать по редакциям.

[Исправлено: Iney, 26.08.2019 - 11:46]
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§ zloy kyrgyz
Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что так все ополчились на парня? Я его несколько не защищаю, он должен понести наказание за свой поступок но просто он хочет что бы все было по закону а получается немного наоборот :-x
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