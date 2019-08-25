Админ центра крови Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры #2





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 20.09.18 (Пользователи) Отправлено: - 08:36 ///Администрация областного центра крови извещает о том, что сведения, предоставленные информаторами-волонтерами не корректны. С начала месяца пациенту Жукову выдано уже 35 доз тромбоцитов. Однако ситуация с состоянием здоровья молодого человека не стабильна. Тромбоциты требуются практически ежедневно, но все заявки от больничных организаций (и не только на тромбоциты, но и другие компоненты крови) удовлетворяются полностью и своевременно. Мы уже обращались к активистам, испол



[Исправлено: Iney, 26.08.2019 - 09:44]