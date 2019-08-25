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§ NG.kz
Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Состояние бывшего спортсмена ухудшилось, ему требуются доноры с III (+) группой крови. Всего один человек на сегодня откликнулся на призыв о сдаче крови. А для одного вливания тромбоцитов Жукову требуется шесть доноров.
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§ pensioner
Re: Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 25.08.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ау,болельщики! Помогите парню.
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§ Админ центра крови
Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры
Админ центра крови


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Сообщений: 8
Регистрация: 20.09.18
Отправлено: 26.08.19 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Администрация областного центра крови извещает о том, что сведения, предоставленные информаторами-волонтерами не корректны. С начала месяца пациенту Жукову выдано уже 35 доз тромбоцитов. Однако ситуация с состоянием здоровья молодого человека не стабильна. Тромбоциты требуются практически ежедневно, но все заявки от больничных организаций (и не только на тромбоциты, но и другие компоненты крови) удовлетворяются полностью и своевременно. Мы уже обращались к активистам, испол

[Исправлено: Iney, 26.08.2019 - 09:44]
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§ FreedoM
Re: Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно...
FreedoM


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Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.19
Отправлено: 26.08.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
Ау,болельщики! Помогите парню.

А другим нельзя что ли?
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