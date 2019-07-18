Vital Re: Яна Рудковская и Архимед Мухамбетов приняли участие в... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7914

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:38 Цитата: Тот самый:



Этот момент был очень показателен. Пока нашлись люди в Астане и щёлкнули им по носу. Но в недалёком будущем они сново будут иницаторами по переименованию и снятию табличек только уже с именем Елбасы. Для таких людей нет не че святого.