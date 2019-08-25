Vital Re: Напавший на патрульный автомобиль костанаец попытался... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7914

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:50 Не пойму я. Через день новости. Че он ваще хочет? Че он там каждый день исполняет. Щас блин доскачется, судья реальный срок влипит. Сидел бы тихо мирно, извинился, получил бы условный+общественные работы. Косяк то был. Отвечать то полюбому надо. Спектаклями не прокатит.по голове не кто гладить не будет.