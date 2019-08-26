/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36549
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Научный сотрудник посоветовала избегать ситуаций, когда приходится зажимать телефон между ухом и плечом во время телефонного разговора, так как эта поза защемляет спинные диски и может вызвать сдавливание нервов.
Читать новость

§ Vital
Re: Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7914
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё вот так незя, опасно для жизни))
Профайл

§ таноми52
Re: Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ещё вот так незя, опасно для жизни


Смешно!!!

Хотя, что ещё может "рассказать научный сотрудник" из Малайзии...
Профайл

§ Обликоморале
Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
таноми52:

И вправду что то больше похоже на "армянское радио" вкупе с "британскими учеными".
НГ, вам реально уже и постить не чего? 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 1
Всего: 157

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх