Butch Re: Николай ВОРОНИН: Продолжение следует #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 104

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:57 И что не так с образованием?! Ежели кто желает знать, так будет знать, вопреки всем увеселительным мероприятиям со стороны минобра. Коль не желает, так снова вопреки всем проискам здравого смысла того же министерства, знать не будет. Обидно за работодателей, здесь да. На них одна надежда по отделению зерен от плевел. Но и им негоже жалобы жалобить, не устраивают специалисты - не берите их на работу. Нет других - закрывайте предприятие, или переносите туда где есть специалисты удовлетворяющие потребность.

Что же до открытия колледжей и передовых вузов (вот честно фиг его знает что это словосочетание значит, и в каком-таком труднодоступном месте находится точка относительности), так это же отображение сути - нужен "ЭКШН". Знания, их не видно, и прочими органами не почувствовать, да и сильно энергозатратная затея это есть, для отдельно взятого человека, как со стороны дающего знания, так и со стороны получающего. А экшн - его всем видать, иной раз даже запахи исходят, и мозг опять же минимально задействуется.

