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≡ Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Он расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Бегун, как обычно, рад всему плохому.


Так Ом преподнёс великим достижением старт Фёдора, мол Илону Маску-это и не снилось. Действительно искренне за интер-компонентного робота Федора беспокоюсь. Федя-то не при делах, функционирует спокойно, ничего не накосячил. Ну стыковка с МКС с первого раза не получилась, другие специалисты виноваты, завтра возможно получится.
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§ abaika95
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- вот именно! Кто на что нацелен!
На счёт "высоко технологичнее" - ни одна страна мира не может быть по ВСЕМ позициям первой. Использовать чужие достижения надо тоже уметь, да и экономичнее иногда использовать чужое, чем разрабатывать своё. Так что импортозамещение не означает тупо браться замещать всё, что ни есть


Золотые слова!!! Сохраню для себя пожалуй, потом пригодится)
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§ Ваш земляк
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну, Китай тебе в пример.Пока ещё российскими, точнее, советскими, космическими технологиями пользуются, но и сами на месте не стоят.А в остальном - промышленный шпионаж поставлен у соседей наших и ваших, на поток.
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§ abaika95
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 336
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- , Китай тебе в пример.Пока ещё российскими, точнее, советскими, космическими технологиями пользуются, но и сами на месте не стоят.А в остальном - промышленный шпионаж поставлен у соседей наших и ваших, на поток.


Понимаю понимаю, все воруют и все великие вокруг при этом) хорошо, хорошо..)
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§ таноми52
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.08.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95


При цитировании указывайте, пож-ста, авторов цитаты. Иконка в правом углу с кавычками в помощь
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§ Ваш земляк
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2512
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
При цитировании указывайте, пож-ста, авторов цитаты. Иконка в правом углу с кавычками в помощь

Вот не в обиду будет сказано, но вспомнился анекдот:"Чукча не читатель, чукча - писатель!"
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