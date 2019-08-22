abaika95 Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура #16





(Пользователи) Сообщений: 336

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:17 Цитата- вот именно! Кто на что нацелен!

На счёт "высоко технологичнее" - ни одна страна мира не может быть по ВСЕМ позициям первой. Использовать чужие достижения надо тоже уметь, да и экономичнее иногда использовать чужое, чем разрабатывать своё. Так что импортозамещение не означает тупо браться замещать всё, что ни есть





Золотые слова!!! Сохраню для себя пожалуй, потом пригодится)