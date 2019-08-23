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≡ Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии демонтажа стелы на дорожном кольце, где пересекаются проспект Абая и улица Воинов-Интернационалистов, прислал на "НГ" житель Костаная Владимир КОНОВАЛОВ.
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§ abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
abaika95


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Сообщений: 334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.08.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет паходу будет байтерек где вместо шара- глобус и пегасы-тулпары в 4 стороны смотрят)

Цитата - я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято

Не обращай внимания,только им можно шутить на такие темы попробуй ты пошути чтонибудь про историю соседнего народа тут ор вселенского масштаба начнется, что ты националист, фашист, понаехавший и вообще ничего не понимаешь в юморе)
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§ Victor Yang
Re: Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11896
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

А что - действительно был такой батыр? Можно информацию о нём?

Я, после того как услышал о Кокембаеве, стал относиться к званию батыра как к наименованиям улиц - совсем неважно значимость человека - главное чтобы были влиятельные лоббисты.
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§ Vital
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7913
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.08.19 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юля злодейка. Седня два пацана подрались. Завтра целые народы воевать начнут. А послезавтра, целые миры,галактики между собой бится начнут. Ведь ещё в старину со времен самого первого батыра на земле, все войны начинались из за женщин:))
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§ alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4711
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
но для нас это свято.

Ради бога, но заставлять все углы в городе, все перекрестки батырами это уже
за пределами разума. Глупо выглядит.
Люди то смеются.
Как будто здесь не живут другие национальности, и больше по количеству.
Основателю города что-не ставят, а к юбилею вполне бы могли.
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§ Ваш земляк
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2510
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

Да вы сами их не знаете! Достаточно посмотреть проект "Наш Кустанай" на Ютубе!Единицы казахов отвечают на вопрос, в честь кого названа та или иная улица!А спроси тебя - кто ратовал,чтобы казахам строили мечети, ты же ведь не ответишь! Зато вполне себе в ходу размышления о Великом Джуте, что это русские специально устроили, чтобы у казахов земли отнять,что заставляли казахов сеять жареное зерно, которое не всходило и из-за этого был голод.Серьёзно, мне такое присылали.Ну а по факту - я нормально отношусь ко всем нациям до тех пор, пока представитель какого-нибудь народа не начнёт вещать на каждом углу о том, что его предков унижали и уничтожали русские.Во мне какой только крови не намешано - украинская, цыганская,мордовская, и в итоге по паспорту я русский. Лучшие друзья у меня в Кустанае - украинец и казах, и что мне с ними делить?!Никогда, пока жил в Кустанае, не позволял себе хоть какие-то намёки и оскорбления по национальному признаку. Но всё поменялось с Тауэлсыздыком. Причём громче всех начали кричать о том, что им плохо живётся, именно казахи.Начали кричать о том, что им запрещали говорить на родном языке, забывая почему-то о том, что вещание на казахстанском канале было 50/50 %, что по радио были казахские передачи, что казахи сами себя называли русскими именами.Учи историю!
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