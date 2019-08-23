Ваш земляк Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2510

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:58 Цитата: MEN:

я понимаю что наши предки в том числе батыры для вас никто, но для нас это свято.

Да вы сами их не знаете! Достаточно посмотреть проект "Наш Кустанай" на Ютубе!Единицы казахов отвечают на вопрос, в честь кого названа та или иная улица!А спроси тебя - кто ратовал,чтобы казахам строили мечети, ты же ведь не ответишь! Зато вполне себе в ходу размышления о Великом Джуте, что это русские специально устроили, чтобы у казахов земли отнять,что заставляли казахов сеять жареное зерно, которое не всходило и из-за этого был голод.Серьёзно, мне такое присылали.Ну а по факту - я нормально отношусь ко всем нациям до тех пор, пока представитель какого-нибудь народа не начнёт вещать на каждом углу о том, что его предков унижали и уничтожали русские.Во мне какой только крови не намешано - украинская, цыганская,мордовская, и в итоге по паспорту я русский. Лучшие друзья у меня в Кустанае - украинец и казах, и что мне с ними делить?!Никогда, пока жил в Кустанае, не позволял себе хоть какие-то намёки и оскорбления по национальному признаку. Но всё поменялось с Тауэлсыздыком. Причём громче всех начали кричать о том, что им плохо живётся, именно казахи.Начали кричать о том, что им запрещали говорить на родном языке, забывая почему-то о том, что вещание на казахстанском канале было 50/50 %, что по радио были казахские передачи, что казахи сами себя называли русскими именами.Учи историю!