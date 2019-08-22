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≡ Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36547
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Он расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.
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§ abaika95
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь в этот раз это реально робот, а не чувак в костюме)

https://www.pravda.ru/news/science/1402457-skandal/
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тебе такое Илон Маск? :lol:
- "Фёдор" улетел, но обещал вернуться.
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§ Kairat stayer
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
- "Фёдор" улетел, но обещал вернуться.


Пока завис корабль вместе с Фёдором, не смогли в расчётное время состыковаться. Вот тебе и Илон Макс.
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот тебе и Илон Макс.

Маск если что. 8-)
А расскажи мне за манекен на необъятных просторах космоса.
Буду внимательно слушать, точнее читать.
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А расскажи мне за манекен на необъятных просторах космоса. Буду внимательно слушать, точнее читать.


Тут и рассказывать не надо, никакого прорыва нет. За манекен не в курсе за Фёдора информация имеется. Так коллекторные двигатели для захватов робота Фёдора используют швейцарские, чтобы приводить их в действие. Редукторы немецкие. Датчики есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника тоже иностранная. Ну и где-же хвалёное импортозамещение?

Подробнее здесь, читайте пожалуйста внимательно, как отметили выше: https://lenta.ru/news/2019/08/22/fedor/
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
читайте пожалуйста внимательно

8-) Вот именно, внимательно.

48 двигателей, из которых 32 являются российскими
мы используем швейцарские.. Но на будущих роботах уже будут отечественные
. Редукторы пока, к сожалению
и так далее...
вообще я даже не понял, к чему ты это вбросил
В Казахстане даже близко похожих движений нету и в ближайшей перспективе не предвидеться.
Вот ты сейчас реально як моська лающая на слона выглядишь. 8-)
Вопрос в другом, на который не ответил. что там с манекеном то? Ведь тоже доступно в сети.
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§ таноми52
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.08.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Тут и рассказывать не надо, никакого прорыва нет. За манекен не в курсе за Фёдора информация имеется.



Выбрал только "минусы", "плюсы" не заметил? А ведь это Россия, экономику которой санкции, якобы, "разорвали в клочья"!
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вопрос в другом, на который не ответил. что там с манекеном то? Ведь тоже доступно в сети.


Какой ещё манекен, речь в заметка за корабль и робота Фёдора идёт, за последним слежу, никто не может запретить-же. Сейчас отмечают, что он спит, завтра будет следующая стыковка, американцы сказали, что у них на МКС всё в порядке было.
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Выбрал только "минусы", "плюсы" не заметил? А ведь это Россия, экономику которой санкции, якобы, "разорвали в клочья"!


В заметке одни плюсы отмечены, почему якобы, санкции не только влияют на экономику, импортозамещение особо не срабатывает.

[Исправлено: Kairat stayer, 25.08.2019 - 13:27]
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот именно, внимательно.


Чёта не особо внимательно прочитали. Там в заметке указано, что в феврале Е.Дудоров заявил, что в денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов.

На счёт плюсов и минусов, анализировать надо. Если Фёдор состоит на 40% из российских комплектующих, тогда остальные 60% импортные. При этом по массе деталей робот оказывается 70-75% российским. Вывод: 25-30% импортных деталей высоко технологичнее, соответственно стоят дороже и по весу меньше.
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§ Ваш земляк
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2508
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бегун, как обычно, рад всему плохому.Для Пришибеева - манекен за рулём Теслы совершил свой первый оборот вокруг Солнца.для всех остальных - поживём - увидим. Надеюсь, ещё не всё, придуманное при СССРе, просрали.
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§ таноми52
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 25.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Чёта не особо внимательно прочитали

Цитата:
Kairat stayer:
На счёт плюсов и минусов, анализировать надо



Вот именно! Кто на что нацелен! Лично я отметила, что, не смотря на санкции,с Россией сотрудничают ("«Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные. Редукторы пока, к сожалению, немецкие. Датчики — есть российские, а есть немецкого и американского производства.")
На счёт "высоко технологичнее" - ни одна страна мира не может быть по ВСЕМ позициям первой. Использовать чужие достижения надо тоже уметь, да и экономичнее иногда использовать чужое, чем разрабатывать своё. Так что импортозамещение не означает тупо браться замещать всё, что ни есть
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Надеюсь, ещё не всё, придуманное при СССРе, просрали.


Была уникальная перспективная пусковая установка морского базирования, продали иностранцам, аналогичные в настоящее время китайцы 7 штук запустили.
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1144
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что импортозамещение не означает тупо браться замещать всё, что ни есть


Согласен, фразу из контекста вырвал, своих яблок хватает, а польские и другие будут тракторами давить.
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