таноми52 Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 923

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:45 Цитата: Kairat stayer:

Чёта не особо внимательно прочитали

Цитата: Kairat stayer:

На счёт плюсов и минусов, анализировать надо





Вот именно! Кто на что нацелен! Лично я отметила, что, не смотря на санкции,с Россией сотрудничают ("«Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные. Редукторы пока, к сожалению, немецкие. Датчики — есть российские, а есть немецкого и американского производства.")

На счёт "высоко технологичнее" - ни одна страна мира не может быть по ВСЕМ позициям первой. Использовать чужие достижения надо тоже уметь, да и экономичнее иногда использовать чужое, чем разрабатывать своё. Так что импортозамещение не означает тупо браться замещать всё, что ни есть