Обликоморале Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6918

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:18 Цитата: Kairat stayer:

читайте пожалуйста внимательно

Вот именно, внимательно.



48 двигателей, из которых 32 являются российскими

мы используем швейцарские.. Но на будущих роботах уже будут отечественные

. Редукторы пока, к сожалению

и так далее...

вообще я даже не понял, к чему ты это вбросил

В Казахстане даже близко похожих движений нету и в ближайшей перспективе не предвидеться.

Вот ты сейчас реально як моська лающая на слона выглядишь.

Вопрос в другом, на который не ответил. что там с манекеном то? Ведь тоже доступно в сети.