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≡ Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во время запуска робот Фёдор сказал: "Поехали!". Он расположился в кресле командира корабля, но трогать ему ничего не позволили. Робот вёл предстартовый репортаж, давал комментарии о состоянии систем "Союза" и снимает видео на камеры в своих глазах.
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§ abaika95
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь в этот раз это реально робот, а не чувак в костюме)

https://www.pravda.ru/news/science/1402457-skandal/
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тебе такое Илон Маск? :lol:
- "Фёдор" улетел, но обещал вернуться.
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§ Kairat stayer
Re: Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
- "Фёдор" улетел, но обещал вернуться.


Пока завис корабль вместе с Фёдором, не смогли в расчётное время состыковаться. Вот тебе и Илон Макс.
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вот тебе и Илон Макс.

Маск если что. 8-)
А расскажи мне за манекен на необъятных просторах космоса.
Буду внимательно слушать, точнее читать.
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§ Kairat stayer
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А расскажи мне за манекен на необъятных просторах космоса. Буду внимательно слушать, точнее читать.


Тут и рассказывать не надо, никакого прорыва нет. За манекен не в курсе за Фёдора информация имеется. Так коллекторные двигатели для захватов робота Фёдора используют швейцарские, чтобы приводить их в действие. Редукторы немецкие. Датчики есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника тоже иностранная. Ну и где-же хвалёное импортозамещение?

Подробнее здесь, читайте пожалуйста внимательно, как отметили выше: https://lenta.ru/news/2019/08/22/fedor/
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§ Обликоморале
Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6918
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
читайте пожалуйста внимательно

8-) Вот именно, внимательно.

48 двигателей, из которых 32 являются российскими
мы используем швейцарские.. Но на будущих роботах уже будут отечественные
. Редукторы пока, к сожалению
и так далее...
вообще я даже не понял, к чему ты это вбросил
В Казахстане даже близко похожих движений нету и в ближайшей перспективе не предвидеться.
Вот ты сейчас реально як моська лающая на слона выглядишь. 8-)
Вопрос в другом, на который не ответил. что там с манекеном то? Ведь тоже доступно в сети.
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