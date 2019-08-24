Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 22:30
По словам специалистов, прошедшая торговая неделя выдалась для тенге относительно спокойной. Средневзвешенный курс по паре USD-KZT начал неделю на уровне 386,82 тенге за доллар и завершил ее на отметке в 386,34. Читать новость
Пару рассуждений на этот счет. Насколько я знал и помню, в мировой экономике могут быть такие процессы, как снижение-повышение ставок, девальвация-ревальвация валюты и пр. как инструменты влияния. И сегодня, получается,только Трампу не нужен сильный доллар. Сильный доллар же дает конкурентные преимущества любой стране, где есть СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, иногда даже начиная с добычи, у них же свои переделы добытого до производства комплектующих и материалов, везде закладывается своя (практически не зависящая от импорта) себестоимость, и цены на конечную продукцию у них закладываются в своей валюте. Только при внутреннем потреблении и при отгрузках на экспорт им будет мешать конкурентная продукция при слабом долларе - тогда вырастает цена своей продукции в пересчете на доллар. Эти методы торговых войн известны еще со времен торговых войн между США и Японией, когда Япония специально девальвировала свою валюту на 10-12 пунктов или даже открывала свои производства в Штатах (во избежание давления пошлинами). Это такая примерная теоретическая выкладка для читателей НГ, может, я в чем-то неправ - заблуждаюсь, плохо помню. Но суть в этом. Теперь уже о теме статьи. У нас только нефть и по идее она должна расти, как привлекательный вариант для вложения средств (во фьючерсы) в несильный доллар. Ну, это там, в другом мире, влияния на который нет не то что у нас, а... И к чему все эти разговоры про давление на курс из-за ФРС, взаимных пошлин у США с Китаем, когда все определяется одним ключевым абзацем: "... поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года." Писал я уже год назад: "По-моему, причинно-следственную связь надо выстраивать совсем в другом порядке, наоборот. Такой подъем курса всегда идет в преддверии налоговых платежей недровиков с валютой. 100 млн. долларов продать по 340? а по 360? Разница 2 млрд. тенге - хорошая экономия по налоговым платежам, даже не так. Хорошие долларовые барыши без продаж на валютной бирже остаются у наших (?) недропользователей. А если учесть, что их платежи исчисляются миллиардами баксов, то валютная экономия - .... В такие моменты нацбанк и должен был бы нивелировать своими интервенциями кассовый разрыв." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32031 Сейчас ситуация же другая. Вроде все сложилось для того, чтобы тенге укрепился, и, как следствие, чтобы наши недровики вынуждены были продать больше валюты (глядишь, тогда и часть граждан вытащила бы свои тенге - и хватило бы тенге для покупки этих наших же долларов), и потом дальше регулируй интервенциями. Кроме или даже более того, мы же в последнее время без конца берем деньги из Нацфонда. Может, надо было бы уже и более адекватно ставить на место (средства)? А Ассоциацию финансистов оградить от экспертных заключений, ну, или отправить еще подучиться?
pro100tak: Вроде все сложилось для того, чтобы тенге укрепился
Что вложено в понятие "все"? Вы видели, какой отскок был вашей "золотой коровы" по окончанию работы KASE? Или думаете торги в РК закончились, весь мир ушел спать? Отнюдь. В понедельник вас ждёт "открытий чудных" валютный курс. И всего лишь прошло сообщение в информационных агентствах о том, что Китай повысит пошлины на американские товары объемом $75 млрд на 5-10%. По сути инсайд, но колыхнуло нехило. А вы про Японию и нацфонд РК. Мелочь среди крупняка. Интервенции не спасут. Слон растопчет, и не заметит
Мишаня: И всего лишь прошло сообщение в информационных агентствах о том, что Китай повысит пошлины на американские товары объемом $75 млрд на 5-10%
Ну, во-первых, сообщение об этом прошло еще 23-го. (Китай об этом еще 2.08 предупредил). И что-то никто на биржах в обмороки не падал и не нес потери более чем на 7-8% (при чем, я детально не смотрел, но той информации, которая была доступна на первый взгляд, достаточно). Дополню инфой в тему про торговые войны: Китай почти сразу рекордно уронил курс юаня в ответ на пошлины США - оскал показал. Во-вторых, естественная реакция мировых бирж на подобные войны - снижение индексов, что не всегда и не сразу отражается на курсах валют. Даже больше - почти никогда резко не отражается, только при каких-то обвалах котировок каких-нибудь крупных игроков, банков и пр. (ну, все такое происходит там, в другом мире, и нигде нет инфы, кто из наших входит в листинг мировых бирж). В-третьих, о каких "золотых коровах" речь? Тенге? Я каким-то образом расхваливал или преувеличивал роль и место тенге? Всего лишь веду речь о том, чтобы как-то более адекватно и приземленно комментировали всяческие так называемые эксперты ситуацию с курсом. В-четвертых, если бы Вы сказали, что у тенге и так-то курс завышен, и что он пока хоть так стоит - уже не только экономика, но и социальная политика, реплика была бы принята и понята. Ну и наконец, прошу читать внимательнее. Там же понятна суть изложенного.
pro100tak: В-третьих, о каких "золотых коровах" речь?
Речь шла о нефти. А чем ещё может похвастать РК доходностью? Многабуккоф в ваших прописных истинах. Однако, нет ответа что вложено в понятие "все" предпосылки для укрепления тенге. Я вот не вижу ключевых условий. Если бы РК мог апеллировать к штормам на биржах своей экономикой, то был бы смысл. А так - плавание по течению. Я не экономист, но и то заметны реалии. Про потери на рынках в 7-8% я комментировать не буду. Однако для развитых экономик такой уровень как раз "обморок". Для нас это мелочь, привыкших к ежедневным колебаниям валюты в неразумных пределах
Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.