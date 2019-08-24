pro100tak Re: Давление на тенге может усилиться - прогноз экономистов #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 346

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Пару рассуждений на этот счет. Насколько я знал и помню, в мировой экономике могут быть такие процессы, как снижение-повышение ставок, девальвация-ревальвация валюты и пр. как инструменты влияния. И сегодня, получается,только Трампу не нужен сильный доллар. Сильный доллар же дает конкурентные преимущества любой стране, где есть СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, иногда даже начиная с добычи, у них же свои переделы добытого до производства комплектующих и материалов, везде закладывается своя (практически не зависящая от импорта) себестоимость, и цены на конечную продукцию у них закладываются в своей валюте. Только при внутреннем потреблении и при отгрузках на экспорт им будет мешать конкурентная продукция при слабом долларе - тогда вырастает цена своей продукции в пересчете на доллар. Эти методы торговых войн известны еще со времен торговых войн между США и Японией, когда Япония специально девальвировала свою валюту на 10-12 пунктов или даже открывала свои производства в Штатах (во избежание давления пошлинами). Это такая примерная теоретическая выкладка для читателей НГ, может, я в чем-то неправ - заблуждаюсь, плохо помню. Но суть в этом.

Теперь уже о теме статьи. У нас только нефть и по идее она должна расти, как привлекательный вариант для вложения средств (во фьючерсы) в несильный доллар. Ну, это там, в другом мире, влияния на который нет не то что у нас, а...

И к чему все эти разговоры про давление на курс из-за ФРС, взаимных пошлин у США с Китаем, когда все определяется одним ключевым абзацем:

"... поддержкой тенге выступает налоговый период, стартовавший в середине месяца. Также сейчас оплачивается ряд важных для нефтяного сектора налоговых платежей. Отмечается, что суммарные налоговые поступления в Нацфонд в августе прошлого года составили практически 600 миллиардов тенге. А пик же налоговых выплат в этом году придется на 26 августа. Тогда завершится срок уплаты НДПИ и рентного налога на экспорт за второй квартал 2019 года."

Писал я уже год назад: "По-моему, причинно-следственную связь надо выстраивать совсем в другом порядке, наоборот. Такой подъем курса всегда идет в преддверии налоговых платежей недровиков с валютой. 100 млн. долларов продать по 340? а по 360? Разница 2 млрд. тенге - хорошая экономия по налоговым платежам, даже не так. Хорошие долларовые барыши без продаж на валютной бирже остаются у наших (?) недропользователей. А если учесть, что их платежи исчисляются миллиардами баксов, то валютная экономия - .... В такие моменты нацбанк и должен был бы нивелировать своими интервенциями кассовый разрыв." https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32031

Сейчас ситуация же другая. Вроде все сложилось для того, чтобы тенге укрепился, и, как следствие, чтобы наши недровики вынуждены были продать больше валюты (глядишь, тогда и часть граждан вытащила бы свои тенге - и хватило бы тенге для покупки этих наших же долларов), и потом дальше регулируй интервенциями. Кроме или даже более того, мы же в последнее время без конца берем деньги из Нацфонда. Может, надо было бы уже и более адекватно ставить на место (средства)? А Ассоциацию финансистов оградить от экспертных заключений, ну, или отправить еще подучиться?