alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #2344





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4710

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:51 Да они нервные, не все конечно.

Им ответишь, а они нехорошие слова знают.

Ругатся говорят будем, а других сразу на природу несет.

Или говорят с воздухом, и другим нельзя вмешиваться.

Мы не такие,мы люди культурные.

А лавочки. Кокда они днем и ночью снятся,

Каждый день, да еще на другой стороне земли, это плохие симптомы.



[Исправлено: alex_60, 25.08.2019 - 08:53]