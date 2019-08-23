Vital Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда #60





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7911

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:59 Цитата: maxsaf: А мне не повезло в студенчестве. Не хотел писать, так и быть. Постораюсь в двух словах. Нас три друга ехали домой на автобусе, шумели, шутили. Познакомились с девчонкой. У товарища кв была, ему предки подогнали, мы там тусили. Она с нами и пошла. 2 суток развлекались, бухали. Все обоюдно. Не какого криминала. Она че хотела то и делала. На улицу выходила и т.д. Все, разошлись. На следующий день нас забрали менты. Износ! Мы в шоке. У неё синяки и побои. Мы опять в шоке! А теперь самое интересное. Приехал её папа и сказал по xxxx баксов и вы поедите домой а не на зону. Папа как он тогда нам сам сказал, якобы родственник далёкий, генерала. И тут мы офигели. Звоним предкам. Те в кнб там был знакомый. Приехал, ознакомился с делом, нас отпустили через 15 минут. Как выяснилось, синяки и побои, папа сделал за то что доча где то шлялась. И он же собака позорная с нас хотел деньги ещё за это содрать. Вот такая дочь и папа. П. С щас в командировке, приеду скину постановление о прекращение уголовного дела. Храню дома на память. Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми.