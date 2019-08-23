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≡ Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Санкции ст. 120, 121, 122 и 123 УК РК относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, возможность избежать сурового наказания.
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§ Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А мне не повезло в студенчестве. Не хотел писать, так и быть. Постораюсь в двух словах. Нас три друга ехали домой на автобусе, шумели, шутили. Познакомились с девчонкой. У товарища кв была, ему предки подогнали, мы там тусили. Она с нами и пошла. 2 суток развлекались, бухали. Все обоюдно. Не какого криминала. Она че хотела то и делала. На улицу выходила и т.д. Все, разошлись. На следующий день нас забрали менты. Износ! Мы в шоке. У неё синяки и побои. Мы опять в шоке! А теперь самое интересное. Приехал её папа и сказал по xxxx баксов и вы поедите домой а не на зону. Папа как он тогда нам сам сказал, якобы родственник далёкий, генерала. И тут мы офигели. Звоним предкам. Те в кнб там был знакомый. Приехал, ознакомился с делом, нас отпустили через 15 минут. Как выяснилось, синяки и побои, папа сделал за то что доча где то шлялась. И он же собака позорная с нас хотел деньги ещё за это содрать. Вот такая дочь и папа. П. С щас в командировке, приеду скину постановление о прекращение уголовного дела. Храню дома на память. Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми.
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§ таноми52
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
таноми52


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Сообщений: 921
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.08.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми.



Выражение "мир не без добрых людей" вообще предполагает, что хороших мало. Тем более нужна узда для них.
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* maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А мне не повезло в студенчестве

Таноми52 с портняцкими ножницами уже выехала к тебе ))
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§ таноми52
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
таноми52


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Сообщений: 921
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.08.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Таноми52 с портняцкими ножницами



Vit единственный форумчанин, с которым я на "ты". Это о чём-нибудь говорит? И, пока, единственный, кто проявил на форуме джентльменское отношение к женщинам
:-)
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* maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не хотел писать, так и быть

Правильно сделал, что написал. Люди должны понимать, что в таком вопросе подставить - раз плюнуть. Сначала нужно вернуть 100% доверие к исполнительной власти в лице полиции, чтобы ошибки и подставы были исключены. А потом ужесточайте на здоровье. А пока пересмотрите фильм "Жизнь Девида Гэйла", рекомендую.

[Исправлено: maxsaf, 24.08.2019 - 10:43]
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§ Гога
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Гога


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Сообщений: 1112
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.08.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй тайм закончился с явным преимуществом первого со счётом 11-4 ! :lol: :lol: Надеюсь это окончательный счёт . Общий итог
25-12 !! P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа , шашлык , газон покосите !!?!?

[Исправлено: Гога, 24.08.2019 - 10:17]
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§ Обликоморале
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6911
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.19 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Люди должны понимать, что в таком вопросе подставить - раз плюнуть.

Особенно у вас, где " сексуальное насилие" возведено в ранг абсурда. Не так посмотрел, не так выразился, как минимум можно нарваться на штраф. Флирт вне закона... :lol: За действия контактного свойства, далёкие от износа, можно получить реальный срок.
Цитата:
maxsaf:
А пока пересмотрите фильм "Жизнь Девида Гэйла"

Не сгущай краски, на смертную казнь у нас мораторий. Окно Овертона открываешь.
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* maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.08.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Нужно же учитывать уровень коррупции в органах исполнительной власти. Я как то спрашивал тут, типа в шутку, какую взятку и за что можно дать канадскому копу. Все, у кого спрашивал - крутили пальцем у виска.
А если начну рассказывать про казахстанских гайцов, и не по слухам, а только с личного опыта, то вы и сами понимаете, списочек будет ого-го. Так вот, мои опасения в том, что авторами и инициаторами будущих подстав на уже более серьезные суммы будут сами служители закона, при участии тех, разумеется, кого они и крышуют. Если бы у нас ввели что-то подобное, я бы и то так не переживал. Щас тут уже никто так не косячит, отбили желание давно видимо, только старые случаи раскапывают, типа Вайнштейна и Пласидо Доминго, Сталоне и прочее. В Европе - там валом новых случаев. Вот там кстати не жалко, хоть бараньими ножницами.

[Исправлено: maxsaf, 25.08.2019 - 08:46]
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