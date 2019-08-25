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§ NG.kz
Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских рабочих
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава правительства провел оперативное совещание с недропользователями, отдельными членами правительства Казахстана и руководством Актюбинской области в нефтяном поселке Жанажол Мугалжарского района.
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§ Мишаня
Re: Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских...
Мишаня


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Сообщений: 741
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.08.19 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А никто не задавался мыслью, почему на тех или иных позициях иностранцам платят больше? Может результат работы у иностранца несколько выше?
И, если контора частная, я хозяин контора, с чего мне диктовать условия оплаты? Пришел казах, запросил 1$. Меня устроило. Пришел белорус, запросил 2$. Тоже норм. Потому что я готов был платить 3$.
Лучше прокурорские пусть в госказне пошерстят. Нечего чужие тенге считать
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§ Butch
Re: Мамин потребовал устранить дискриминацию казахстанских...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 25.08.19 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как им задаться такой мыслью? Это "сильно глубоко" мыслить нужно, примерно шага на 3. Тогда как дальше одного для усреднённых казахстанских реалий непреодолимая пропасть. И это ещё не всё. Помимо глубины, потребны "сила воли+характер" чтобы признать - работники из нас ни в красную армию тоже. И этот пункт также недостижим практически полностью, когда каждый год "в уши льют". Да и когда работать? Традиции блюсти и сохранять надо, места поклонения предкам посещать.
Там ведь не только эффективность труда и усердность разниться на те же 80 процентов, ещё и вопрос доверия имеет место быть. И я уверен что в подобных организациях есть и казахстанские ребята с зарплатой на уровне иностранцев, которые просто засучив рукава зарекомендовали себя как весьма полезных работников.
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