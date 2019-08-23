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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А то смотрю аж пучит

Не смотрите и пучить больше не будет.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6906
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И то и то, но в первую очередь педофилы канешно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И то и то, но в первую очередь педофилы канешно.

А почему в КЗ наоборот?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.08.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вам прошлого раза мало?

Шо вона бубнит и бубнит :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шо вона бубнит и бубнит

Ну ведь не трогал вас и не собираюсь. Что с вами не так?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6906
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А почему в КЗ наоборот?

В КЗ пока ещё никак. Ну не беги впереди паровоза. :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - И что их нельзя назвать маргиналами и отребьем?

Думаю нет, понятие маргинал немного разнится от понятия полово-неудовлетворенные агрессивные подростки)

Цитата- местных тот не осталось))

Местные дома отдыхают или на работе работу работают) а по паркам приезжие гуляют, вот у них и спрочи за лавочки) ну или сам приедь, из Канады или с (неожиданно) Затоболовки!)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В КЗ пока ещё никак. Ну не беги впереди паровоза

Не вопрос, подождем
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-o :-o :-o
Абайки размножаются

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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нас много)) и мы захватим весь мир! Ха-ха-ха-ха ( смех, злобный )
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6906
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.08.19 - 06:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
понятие

Бгг, суть поведения одна и та же. От перемены мест слагаемых, отребье не меняется.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2507
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.08.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Недели не прошло, а наши арт-объекты уже ломать начали, зла нехватает ...

Тут кто-то про менталитет писал...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Местные дома отдыхают или на работе работу работают) а по паркам приезжие гуляют

Ога, вон оно как. А я то думал, что парки для жителей города тоже как то. А не они дома должны отдыхать!😂
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.08.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё лучше работу делать
🤓😋😂
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