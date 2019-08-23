Цитата: Victor Yang:

Это не разжигание. Во всех языках есть слова или их сочетания, которые на другом языке слышатся смешно или нелепо. Оттого и у некоторых брендов есть экспортные названия, отличные от оригинальных.

смешные словосочетания бывают на всех языках, тут полностью согласен. но выискивать их в обидных смыслах для значимых событий или объектов (субъектов) это на мой взгляд неверно как минимум. если бы я в какой-нибудь ультрароссийской прессе начал бы подначивать в таком духе, думаю там меня просто "съели" бы. так что давайте будем внимательнее к своим словам. НГ кстати всё больше делает крен на эту сторону.