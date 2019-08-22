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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Стареешь. Перестал птичек и деревья фоткать.

Ну почему же? Вот смотри, птичку.

Прохладно было в то утро... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снегирь что ли.

[Исправлено: alex_60, 22.08.2019 - 19:56]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Или в синей футболке?

Может был в синей, тогда не подумал.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Снегирь что ли.

Алекс, у вас, что, уже и
обыкновенных воробьёи нету,
не узнаешь?...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый добрый человек в мире приступил к работе.
а да, воробьев давно не видел,
возле гаража голуби постоянно.
зерна у меня нет. что то клюют. непонятно.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
возле гаража голуби постоянно.

Мясо не надо - покупать... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мясо не надо - покупать..


я мяса уже три года не ел.
у меня сосед кореец по гаражу.
старше тебя. то копыта коптит. то еще что-то.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
то копыта коптит. то еще что-то.

Рога ещё наверное. Теперь понял,
почему популяция Сайгаков - уменьшилась... :lol: :oops:
Коптят в гараже... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уменьшилась

нет, он от коровы коптит. на холодец наверное
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на холодец наверное

Алекс, и как холодец?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
и как холодец?


а я откуда знаю.
мы варим только на старый новый год,
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.08.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а я откуда знаю.

Эхх. Срсед по гаражу.
И ни разу не угощал?... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6906
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный видос про дачи ..Ау, Электрон твой выход. 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17176
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.08.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не - понял. Какая то подозрительная
тишинаю На сайте... :-o
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Не - понял. Какая то подозрительная тишинаю На сайте..


Дурной тон это нынче общаться по выходным тут ))

Цитата:
Гога: P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа , шашлык , газон покосите !!?!?
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