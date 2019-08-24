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§ NG.kz
Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36541
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео, описывающие опасную дорожную ситуацию, прислала на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Екатерина.
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§ olegggon
Re: Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1004
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 24.08.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С улицей Каирбекова непонятно. Вроде проект реконструкции рассчитан на 2 года, до теплиц должны сделать. В этом году сделали наверное 10%. Хотят в следующем 90% сделать? Что за планировщики такие?
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