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≡ Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Санкции ст. 120, 121, 122 и 123 УК РК относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, возможность избежать сурового наказания.
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§ Vital
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7911
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.08.19 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А мне не повезло в студенчестве. Не хотел писать, так и быть. Постораюсь в двух словах. Нас три друга ехали домой на автобусе, шумели, шутили. Познакомились с девчонкой. У товарища кв была, ему предки подогнали, мы там тусили. Она с нами и пошла. 2 суток развлекались, бухали. Все обоюдно. Не какого криминала. Она че хотела то и делала. На улицу выходила и т.д. Все, разошлись. На следующий день нас забрали менты. Износ! Мы в шоке. У неё синяки и побои. Мы опять в шоке! А теперь самое интересное. Приехал её папа и сказал по xxxx баксов и вы поедите домой а не на зону. Папа как он тогда нам сам сказал, якобы родственник далёкий, генерала. И тут мы офигели. Звоним предкам. Те в кнб там был знакомый. Приехал, ознакомился с делом, нас отпустили через 15 минут. Как выяснилось, синяки и побои, папа сделал за то что доча где то шлялась. И он же собака позорная с нас хотел деньги ещё за это содрать. Вот такая дочь и папа. П. С щас в командировке, приеду скину постановление о прекращение уголовного дела. Храню дома на память. Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми.
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* таноми52
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.08.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот такие бывают люди нехорошие. Таноми.



Выражение "мир не без добрых людей" вообще предполагает, что хороших мало. Тем более нужна узда для них.
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§ maxsaf
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3121
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.08.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А мне не повезло в студенчестве

Таноми52 с портняцкими ножницами уже выехала к тебе ))
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* таноми52
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 921
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.08.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Таноми52 с портняцкими ножницами



Vit единственный форумчанин, с которым я на "ты". Это о чём-нибудь говорит? И, пока, единственный, кто проявил на форуме джентльменское отношение к женщинам
:-)
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