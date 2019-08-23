abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #2332





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 13:51 Цитата - И что их нельзя назвать маргиналами и отребьем?



Думаю нет, понятие маргинал немного разнится от понятия полово-неудовлетворенные агрессивные подростки)



Цитата- местных тот не осталось))



Местные дома отдыхают или на работе работу работают) а по паркам приезжие гуляют, вот у них и спрочи за лавочки) ну или сам приедь, из Канады или с (неожиданно) Затоболовки!)