abaika95 Re: Напавший на патрульную машину костанаец заявил об угрозах... #1





(Пользователи) Сообщений: 329

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:32 О как, еще один герой месяца!В инсте есть? Подпишусь, он там дальше наверно активистом оппиком станет,ватманы будет покупать)

Но а если серьезно,очень интиллегентный парень судя по видео, "четкая" речь, хорошее прошлое, в тот вечер всего то выпил или/и нюхнул что ниче не помнит как и что делал) однозначно оправдать и закрыть дело)