Цитата: abaika95:

юридически там не все гладко подточено

Конечно! Именно об этом я. Завтра они на всё шпарить постановления начнут, что по их личному мнению не так? Ведь по такой логике получается, что и другой судья, не только этот, что по центру, имеет право вынести ПОСТАНОВЛЕНИЕ, что декапетацию, к примеру, хочет?!)))) Ну хочешь - сядь и напиши мол: хочу чёб головы рубили! И отправь - Астана, левый берег реки Ишим и т.д... Но вынести постановления на свои хочу - профессионально разве...