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§ NG.kz
«Состояние, близкое к разорению»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36538
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местная власть не дает добро на повышение оплаты за проезд, но и субсидии для компенсации убытков не выделяет. Сложилась ситуация, при которой без весомого финансового вхождения государства в этот рынок не обойтись. В других городах Казахстана такие примеры уже есть, но в Костанае от этого пока воздерживаются. Почему?


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§ Добринцофф
«Состояние, близкое к разорению»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
а просто платить через банки - QR платежи. Отсканировал на теоефоне и заплатил

Скажи это бабушкам
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§ Vital
«Состояние, близкое к разорению»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7910
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про петропавл и говорить даже неохото. Там на весь город два с половиной мана. Остальные пазики и Китай. Наших пассажиров уже привыкших к хорошим автобусам в те незагонишь, скандал подымут на весь мир. Костанай можно только сравнивать с Астаной. Но тем просто повезло, им на халяву подарили новые ивеки. Второй такой акции другим городам, врятли предоставят. Нашим вроде акай пытаются всунуть.... :lol:
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§ arman_kst
Re: «Состояние, близкое к разорению»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добринцофф, будут за наличные ездить по 160 тенге или по смс оплате. Все могут пользоваться смсками и проверять баланс
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§ Тот самый
Re: «Состояние, близкое к разорению»
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо давить идеи субсидирования установки валидаторов. Пусть выделяют деньги или в рассрочку дают лет на 20. Выиграют от этого все.

Цифра в 1 миллиард тенге в год откуда берется? Просто хочется 1 миллиард в год? Вы же не знаете сколько у вас пассажиров ездит. Может ваши водители забирают себе в карман половину выручки?

Цитата:
Автор:
Костанайские перевозчики, например, считают, что областной центр сейчас переполнен автобусным движением. Они говорят, что в советское время на городских маршрутах работало около 200 машин, сейчас почти в 2 раза больше. В этом нет необходимости.

- Сокращение количества автобусов на всех маршрутах по условиям конкурса увеличит интервал движения на 1-2 минуты, но за счет этого расходы уменьшатся, а значит, и субсидий можно выделять меньше, - считает Виктор Мущинский. - Главное - соблюдать график движения.


Пусть попробует на 7ке утром со стороны КСК уехать. Или на 3ке утром выйти на Наримановке после того, как водитель отстаивался на каждой остановке и собирал пассажиров.

Ваши автобусы скотовозами называют, потому что ни кондиционеров, ни вентиляции нормальной нет. С маленькими детьми ездить невозможно. И в советское время на этих маршрутах может и было меньше автобусов, но самих маршрутов было больше. Сейчас хотя бы 4й, 20й вспоминаю. Плюс троллейбусы были. Так что считайте правильно, господа перевозчики!

Многие согласятся платить больше, 100-120 тенге. Но пусть это будет современный комфортный автобус, который приезжает по графику и в котором всегда есть сидячие места. А не то, что есть сейчас.
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§ Добринцофф
«Состояние, близкое к разорению»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
. Все могут пользоваться смсками и проверять баланс

Поверь мне для людей старшего поколения и СМС прочесть проблема.А если за наличный расчёт с них возьмут в два раза больше чем безналом,то это будут кипишь ещё тот,свои кровные 80тнг бабульки просто так не отдадут :-)
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§ ZXC
Re: «Состояние, близкое к разорению»
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 23.08.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
О проснулся автобот, за наших монаполистов агитирует) че вы сравниваете Ату и Косту? Сколько там жителей и сколько у нас? Наш город надо с Уральском или Петропавловском сравнивать по ценам и по качеству, кто в курсе как там что?) Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=25494&start=0#comment_1

Странно, не когда им не был, а теперь новое звание присвоил бот.
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§ abaika95
Re: «Состояние, близкое к разорению»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Странно, не когда им не был, а теперь новое звание присвоил бот.

Интересно чей же я бот в этом вопросе?) акуноматаовский? так им выгодна как раз ваша позиция, и они за вас "топить" должны) если спросите почему, перечетайте статью и свой комментарий надеюсь поймете) ТТСбот )
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