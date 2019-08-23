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§ NG.kz
Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Заключения носят рекомендательный характер, - пояснил «НГ» заместитель директора Костанайской областной палаты предпринимателей Самат САДВАКАСОВ. - Тот, кому адресовано заключение, принимает его содержание к сведению.
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§ alex_60
Re: Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4709
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вспоминаю времена, когда на наримановке меняли,
суммы покрупнее- на квартирах.
ну и безнальные схемы.
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§ abaika95
Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований к обменникам
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 11:57
Комментарий удален модератором.
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§ Добринцофф
Re: Палата предпринимателей не поддержала ужесточение требований...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6681
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.08.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вспоминаю времена, когда на наримановке меняли, суммы покрупнее- на квартирах.

Ещё водителя с личным авто нанимали.
Сидит себе дедок возле зеленого базара в шестёрке с мешком денег,а валютчик стоит на базаре клиента ищет,потом вместе идут в авто там меняют.Дикий рынок,неужели к этому вернёмся?
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