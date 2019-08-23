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≡ Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.08.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Санкции ст. 120, 121, 122 и 123 УК РК относят преступления против половой неприкосновенности к категории средней тяжести. Что это дает преступнику? - отмечается в частном постановлении, подписанном судьей Мергалиевым. - Во-первых, возможность избежать сурового наказания.
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§ Козлов я
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Козлов я


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Сообщений: 374
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.08.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как насчет руки начать рубить за коррупцию? Перевезти в особо тяжкие, с полной конфискацией, без ускоренного рассмотрения и удо?

Не замай! На святое покушаешься!
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* Гога
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf -Обликоморале - Счёт 14-8 в пользу первого . :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 23.08.2019 - 11:56]
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§ Обликоморале
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Ты ещё во флуде не посчитал))
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§ Сталкер
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В статье 405 УПК РК прямо предусмотрено, что частное постановление суд вправе вынести только по результатам рассмотрения конкретного дела.
Тут рассмотрено конкретное уголовное дело. Вступившего в законную силу приговора суда, установившего виновность конкретных лиц, не имеется.
По меньшей мере, выглядит очень странно, когда суд, рассматривая конкретное уголовное дело, начинает выходить за его пределы и проявлять инициативу перекроить санкции статей УК РК.
Ещё было бы понятно, если бы было внесено какое-либо подобное предложение по результатам обобщения судебной практики по однородным делам. К примеру, Верховным Судом.
Но когда местный суд.. А по Сеньке ли шапка?...
Выглядит так: вы нам только волю дайте, мы их и не химически можем, а даже физически - топориком, прямо в зале суда после оглашения...
Когда рассмотрев конкретное дело, и такие "постановления" на публику - странно уж как-то...
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* Гога
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Обликоморале
- Там , уважаемый , Вы ещё продули крупнее, сбился со счёта !! :-) :-)
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§ Обликоморале
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вы ещё продули

Марик с бывалым тоже количеством брали ))
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* Гога
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.08.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обликоморале - Ничто не меняется , на смену одним приходят другие .
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§ Обликоморале
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А решили с противоположного конца начать гайки закручивать

Кстати, глянул ст. 91 УК РК.
Мимо, ты Макс...
...Статья 91. Основания применения принудительных мер медицинского характера
1. Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены судом лицам:
1) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса, в состоянии невменяемости;
2) у которых после совершения уголовного правонарушения наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания;
3) совершившим уголовное правонарушение и страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;
4) совершившим уголовное правонарушение и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма, наркомании или токсикомании;
Часть 1 дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 09.04.16 г. № 501-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)
5) старше восемнадцати лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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§ abaika95
Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- К примеру, Верховным Судом.Но когда местный суд.. А по Сеньке ли шапка?

А почему бы и нет? Верховный суд когда последний раз занимался такими бытовыми делами чтобы у председатей выработолось стойкое ощущение что закон по износу мягковат?) Есть понятие "на местах, виднее" если наши по "горячему" не возьмут на себя такую ношу, другие еще 10 лет не почешутся ) темболее общество уже и так накалено до предела этими износами с мягкими приговорами, поэтому если это даже и "популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда)
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§ Обликоморале
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6902
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Когда рассмотрев конкретное дело, и такие "постановления" на публику - странно уж как-то...

Хайп - новое веяние времени.
Никто не чужд. :lol:
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