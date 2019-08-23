abaika95 Re: Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила... #38





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:12 Цитата- К примеру, Верховным Судом.Но когда местный суд.. А по Сеньке ли шапка?



А почему бы и нет? Верховный суд когда последний раз занимался такими бытовыми делами чтобы у председатей выработолось стойкое ощущение что закон по износу мягковат?) Есть понятие "на местах, виднее" если наши по "горячему" не возьмут на себя такую ношу, другие еще 10 лет не почешутся ) темболее общество уже и так накалено до предела этими износами с мягкими приговорами, поэтому если это даже и "популизм" то почему бы и нет) через "популизм" много чего хорошего делается иногда)