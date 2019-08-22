maxsaf "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3073

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 Цитата: Обликоморале:



Если это правда, то тендер не делается за день. Значит доки на него бы поданы задолго до случившегося. Если окажется, что она хотя-бы каким то боком там в чем то участвовала, пусть и не выиграла, пусть даже и не лично, а через аффилированное лицо - то ей самой крышка. Сомневаюсь, что обвинение подает об этом ходатайство, просто потому что им это приснилось.