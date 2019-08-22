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≡ "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36532
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апелляционные жалобы транспортного прокурора и потерпевшей по делу об изнасиловании в купе поезда «Тулпар-Тальго» были поданы почти сразу после приговора суда № 2 Костаная, вынесенного 26 июля.
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* Обликоморале
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
она выиграла какой-то тендер от КТЖ

Типо взятки? :-o
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* maxsaf
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3073
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Если это правда, то тендер не делается за день. Значит доки на него бы поданы задолго до случившегося. Если окажется, что она хотя-бы каким то боком там в чем то участвовала, пусть и не выиграла, пусть даже и не лично, а через аффилированное лицо - то ей самой крышка. Сомневаюсь, что обвинение подает об этом ходатайство, просто потому что им это приснилось.
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* maxsaf
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3073
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Типо взятки?

Типо вымогательство
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* таноми52
Re: "Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 915
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они говорят (сторона обвиняемых), что буквально на следующий день она выиграла какой-то тендер от КТЖПодробнее:



А почему не говорят-какой? Где факты? Суммы?
Получается, какая же профура эта потерпевшая: ради тендера пошла на позор, полоскание своего имени... И это в стране, где любое смелое движение женщины вызывает чуть ли не закидывание камнями -сізге ұят емес пе? :-o
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* Обликоморале
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Типо взятки? Типо вымогательство

Посмотрим продолжение, не охота гадать заранее.
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* maxsaf
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3073
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Один такой тендер - и можно всю жизнь залечивать "психологическую травму" на лучших курортах мира
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* maxsaf
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3073
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Посмотрим продолжение, не охота гадать заранее.

Согласен. Там, возможно, что-то похлеще износа выплывет
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* Обликоморале
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6874
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/peresmotr-dela-iznasilovanii-talgo-prokommentirovali-377225/Любое

Кривая ссылка какая то.
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* maxsaf
"Рахмет, судья!" - дело об изнасиловании в поезде «Тулпар-Тальго» вернули на доследование в прокуратуру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3073
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А почему не говорят-какой? Где факты? Суммы?

А почему не говорят, был ли вагон полный или пустой? Почему при 6-ти пустых бутылках пива анализ крови ничего не показал ни у одного из них? Почему не говорят, что за бизнес у нее?
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