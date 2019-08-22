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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36530

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 02:31 Местная власть не дает добро на повышение оплаты за проезд, но и субсидии для компенсации убытков не выделяет. Сложилась ситуация, при которой без весомого финансового вхождения государства в этот рынок не обойтись. В других городах Казахстана такие примеры уже есть, но в Костанае от этого пока воздерживаются. Почему?





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