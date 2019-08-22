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§ NG.kz
«Состояние, близкое к разорению»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36530
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местная власть не дает добро на повышение оплаты за проезд, но и субсидии для компенсации убытков не выделяет. Сложилась ситуация, при которой без весомого финансового вхождения государства в этот рынок не обойтись. В других городах Казахстана такие примеры уже есть, но в Костанае от этого пока воздерживаются. Почему?


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§ Гога
Re: «Состояние, близкое к разорению»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем, идей всяких много, Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25494 - Неужели за столько лет не нашлось хотя бы одной умной головы , чтобы все решить ?? Или кому-то выгодно ,чтобы так все и было ?? В мутной воде легче рыбку ловить ??? Ведь если все так убыточно - почему же вы ,перевозчики ,постоянно участвуете в тендерах - где логика ?? Только не надо про социальную ответственность .
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§ abaika95
Re: «Состояние, близкое к разорению»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух ты бозе мой бедные несчастные монополистики пассажирских перевозок все плачутся что денюжек им маловато) но счетчики пассажиро-потока ни в какую ставить не хотят) камеры есть че еще надо?) маршрутки нужны,пустить их по самым проходимым маршрутам и вся их (автобусников) хваленая спесь сразу слетит, и счетчики поставят и ездить научаться никого не подрезая, и за цены молчать будут)
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§ Yorik
Re: «Состояние, близкое к разорению»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 663
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 22.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
При таком раскладе из бюджета нужно выделять ежегодно около 1 млрд тенге субсидий. Хотя этих средств автобусникам хватит только, чтобы остаться на плаву, а не обанкротиться

Интересная формулировка, г-н Шибаршин. Т.е. миллиард - только чтобы "остаться на плаву", а чтобы обанкротиться - нужно больше? Сколько? Миллиарда полтора-два? :-)

Ну и в который раз резонный вопрос: годами эту песню про "убытки" и "разорение" слышим. Теперь вот цифра нарисовалась красивая и весьма немаленькая - 1000000000 тнг. Так что же получается, это наши перевозчики по миллиарду уже который год из своих карманов выкладывают? Ведь никто из них не обанкротился, все "на плаву", а для того чтобы быть "на плаву" при тарифе 80 тнг - нужен миллиард (якобы разница между фактическими затратами и поступлением средств). Логично?
Тут либо кто-то люто врет, либо перевозчики у нас с очень высокой "социальной ответственностью", сплошь альтруисты и меценаты...
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§ Гога
«Состояние, близкое к разорению»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yorik - Конечно , вы правы - они**перевозчики у нас с очень высокой "социальной ответственностью", сплошь альтруисты и меценаты...** Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25494

[Исправлено: Гога, 22.08.2019 - 08:59]
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§ Обликоморале
«Состояние, близкое к разорению»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
нужен миллиард

В Караганде населения в 2 раза больше, чем у нас. Дотация правда есть, но она меньше лярда. Давно в Караганде не был. Кто из сведущих может озвучит, как там обстоят дела с общ. транспортом?
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§ Vital
«Состояние, близкое к разорению»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Караганде много маленьких автобусов китайских, типа пазиков. Больших тоже много. В час пик трудно поместится, полные. В алматы если с пригорода(типа затобольск, мичурина) хотите добраться на автобусе в город, это будет дохлый номер. Днем недождатся, утром не влезите. Выручают . Легковые автомобили, подбирают по пути. Там это ваще сильно распространено. Ваще приезжая домой в костанай, реально попадаешь в цивилизацию. Автобусы бодрые, чисто на остановках. Костанай самый лучший! :-)
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§ Обликоморале
«Состояние, близкое к разорению»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Выручают . Легковые автомобили, подбирают по пути. Там это ваще сильно распространено.

За А-Ату знаю, доезжал так по пути. Денег не берут практически или символически 500 тенге.
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§ ZXC
Re: «Состояние, близкое к разорению»
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ездил на автобусах и в Алматы, и в Астане (тогда так называлась), и в Караганде. Давка, кондуктор ходит хоть, но удобств этого не создаёт. Когда ко мне приезжают друзья - то офиегают. Грят как так. В автобусе сесть можно. Грят как так, вы идёте все при открытых средних дверях оплачивать проезд водителю!!! У нас бы половина убежали бы!!! Нормально налажена система перевозок. Да, есть хамы водители и гонщики - но это исключение, нежели правило. Сколько я знаю, если записать хама и гонщика и пожаловаться директору автопарка - его не увидем больше. Чё ломать систему? Нету нигде такого. Хотя друзъя удивляются, почему горит красный свет на светофоре, машин нет, а вы все стоите, и ждёте зелёный? Ну менталитет здесь такой. Пусть поднимают за проезд хотя бы до 90 тнг. Ни вашим, ни нашим.
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§ ZXC
Re: «Состояние, близкое к разорению»
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те кто против - сгоняйте в другие города РК. Я когда приезжаю домой - прям отдыхаю заходя в наши автобусы и садясь на свободное место.
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§ alex_60
«Состояние, близкое к разорению»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусы у нас никаких претензий.
Все по времени и никогда не стоял, когда ездил. В Алмаате, там да мрак, остановки когда махнешь рукой.
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§ ZXC
Re: «Состояние, близкое к разорению»
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 22.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас сломают авто перевозчиков и хана. Будут и кондукторы, и автобусы местной сборки без кучи сидений, и проезд 200 тнг.
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§ abaika95
«Состояние, близкое к разорению»
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Те кто против - сгоняйте в другие города РК. Я когда приезжаю домой - прям отдыхаю заходя в наши автобусы и садясь на свободное место.

О проснулся автобот, за наших монаполистов агитирует) че вы сравниваете Ату и Косту? Сколько там жителей и сколько у нас? Наш город надо с Уральском или Петропавловском сравнивать по ценам и по качеству, кто в курсе как там что?)
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§ Ваш земляк
Re: «Состояние, близкое к разорению»
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2503
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 22.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня брат работает бригадиром, не скажу на каком маршруте.Недавно была статья, про валидаторы.Я у него спросил,что же не ставят валидаторы на автобусы.Он и ответил, что нифига они не работают, программное обеспечение - гуано.И рассказал, что перевозят они пенсионеров, инвалидов и детей по другому тарифу,причём никто им эти расходы не компенсирует.Вот как-то так.
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§ arman_kst
Re: «Состояние, близкое к разорению»
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.08.19 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нормально они доход получают. Больше плачут. Если бы хотели субсидий, то просто покажите доходы. Можно даже карты не вводить, а просто платить через банки - QR платежи. Отсканировал на теоефоне и заплатил
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