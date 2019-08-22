Цитата: При таком раскладе из бюджета нужно выделять ежегодно около 1 млрд тенге субсидий. Хотя этих средств автобусникам хватит только, чтобы остаться на плаву, а не обанкротиться

Интересная формулировка, г-н Шибаршин. Т.е. миллиард - только чтобы "остаться на плаву", а чтобы обанкротиться - нужно больше? Сколько? Миллиарда полтора-два?



Ну и в который раз резонный вопрос: годами эту песню про "убытки" и "разорение" слышим. Теперь вот цифра нарисовалась красивая и весьма немаленькая - 1000000000 тнг. Так что же получается, это наши перевозчики по миллиарду уже который год из своих карманов выкладывают? Ведь никто из них не обанкротился, все "на плаву", а для того чтобы быть "на плаву" при тарифе 80 тнг - нужен миллиард (якобы разница между фактическими затратами и поступлением средств). Логично?

Тут либо кто-то люто врет, либо перевозчики у нас с очень высокой "социальной ответственностью", сплошь альтруисты и меценаты...