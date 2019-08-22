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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7907
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Друг ты че седня не в духе. :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

У меня была, об колесо вращалась.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Урал вроде назывался.

Этот уже для Взрослых.
В детстве - небыло?... :lol: :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заскучал по Родине.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Этот уже для Взрослых.

Я всегда был взрослым.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
детстве - небыло?...

В детстве трехколесный был.
И жигули с педалями.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я всегда был взрослым.

А сейчас в Детство - впал... :lol:
А ваще то взрослые сено не поджигают... :lol: ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3066
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Друг ты че седня не в духе

Да что-то в последнее время принцесс стало больше чем белых коней.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И жигули с педалями.

Тогда ещё понятия Жигули, небыло... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тогда ещё понятия Жигули, небыло

Да, ты прав, я их привез, из Тольятти, когда на Вазе работал. Для сына.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4695
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Детство - впал...

Детство это святое. Меня на кордоне старший брат в коляске оставил.На новый год. Я выжил.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17164
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.08.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Он друг всех форумчан, самый незлобивый, дружелюбный, неконфликтный. Завидую!

Спасибо, таноми52. Приятно слышать такую характеристику... :lol: :oops: :lol: :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.08.19 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- таноми52:Он друг всех форумчан, самый незлобивый, дружелюбный, неконфликтный. Завидую

Потдерживаю! Дракон редкостный форумчанин кто не скатывается не в оскорбления не в провокации) в друзья не набиваюсь) но дискутировать с ним приятно)
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