Vital Re: «Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7905

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:02 Дружба, современный посёлок. Новые домики явно не нищие построили, в каждом дворе по две машины стоят. На собрание сидят большинство пенсов которые на автобусе гоняют раз в неделю потусить на базаре. Да и тут они пришли потусить, пошуметь. Чем эта дружба лучше мичурина? А ведь жителей там в три раза больше, автобус тоже раз в час ходит. И люди живут в скворечниках в отличии от новых домов в дружбе.