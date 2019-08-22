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≡ «Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из жилого массива «Дружба»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из жилого массива «Дружба»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36529
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.08.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Члены сразу двух общественных советов - областного и городского - провели в Дружбе слушания «О некоторых проблемах жителей п. Дружба и путях их решения». Вопросы, которые ставили люди, они сами называли надоевшими.
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§ Vital
Re: «Поселок ненужных людей» - так говорят о себе костанайцы из...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7905
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.08.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дружба, современный посёлок. Новые домики явно не нищие построили, в каждом дворе по две машины стоят. На собрание сидят большинство пенсов которые на автобусе гоняют раз в неделю потусить на базаре. Да и тут они пришли потусить, пошуметь. Чем эта дружба лучше мичурина? А ведь жителей там в три раза больше, автобус тоже раз в час ходит. И люди живут в скворечниках в отличии от новых домов в дружбе.
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