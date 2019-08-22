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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Абайка меня в саскачеван определил, там и ищите. А что действительно лучше - я сам решу
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего боишься?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно даже.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы собираетесь меня со спутника искать. И кто из нас озабоченный? Что вам это даст?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3056
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы если хотите поделиться мнением, то делайте это по поводу статьи, а не меня. Я ведь тоже могу переходить на личности, будет не очень приятно

[Исправлено: maxsaf, 22.08.2019 - 19:19]
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6863
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
меня со спутника искать.

По айпи вычислять.. 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4679
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В затоболовке живет. Так понял. .
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Ответить Новый топик
Страница 151 из 151«1...149150151
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