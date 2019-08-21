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≡ Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу.
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* Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если

Там вроде пишут, что девушка уже без претензий. Сам факт изнасилования видимо благодаря охраннику не состоялся.
Цитата:
maxsaf:
по ложным обвинениям

А пусть головой сначала думают, а не причинным местом.
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* Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пора начать вникать, кастрировать будут не меня, а вас, ваших друзей, сыновей, знакомых, по ложным обвинениям


Вы за себя беспокойтесь пожалуйста, опять не вникал, разве кастрация в законах прописана?
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Насчет "вы" я уже обьяснялся. Это авторское, никакого неуважения. Тут многие на ты давно, так что я более чем уважительно
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Я же говорю - мне переживать не о чем, это у вас собираются поправки вносить. Депутаты предложили.
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* Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С такими законами мужики отвернуться от женщин

Законы тут как раз и не причём, если судить исходя из толерастии американо-европейской. :lol:
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А пусть головой сначала думают, а не причинным местом.

Ну постороннему так каждый скажет. А близкому?
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