NG.kz Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:32 26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу.

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