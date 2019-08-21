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§ NG.kz
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36525
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.08.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26-летний Шынгыс Исахметов до сих пор не может поверить в то, что уголовное дело в отношении него по факту стрельбы в подозреваемого насильника прекращено. Сотрудник частного охранного агентства уже готовился к худшему исходу.
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

С этим уже разобрались. Раз признали правомерным, значит правонарушение тоже признали. Его кстати переводят в разряд тяжких, вплоть то лишения бубенцов. Поэтому и нужно повышенное внимание к таким случаям.
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* Обликоморале
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в отношении лица совершившего правонарушение

Ну судя по комментариям, многие сомневаются - а было ли оно. :lol:
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Раз не было - охранника посадить
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* Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правозащитницы, подключайтесь.

Цитата:
Kairat stayer:
Не все наверное специалисты в этом направлении...


Адвокаты грубо говоря насильников будут договариваться с потерпевшей, правозащитники никак не смогут повлияет на примирение сторон.
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое...
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом деле получится так - и износа не было, и охранник не виновен. Как так?
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До случая в поезде было еще почти 800 случаев, и никто не говорил об ужесточении, кастрации. Как так?
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* Обликоморале
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как так?

Полюбовно договорились, наверное.
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если переведут в тяжкие, то уже никто и ни с кем не договорится.
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* Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правозащитники придают огласке, резонанс и все такое...


По конкретному случаю не вникал в суть, как понимаю была попытка износа, было заявление девушки, если возбудили дело, расследуют (исследуют всё, намерения, доказательства, может одежда порвана была, ссадины, синяки на теле жертвы были и.т.д.) и направят в суд. Если по действующему законодательству предусмотрено примирение и этим правом они воспользуются, никакого резонанса не будет, всё в рамках правового поля.
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
По конкретному случаю не вникал в суть

Пора начать вникать, кастрировать будут не меня, а вас, ваших друзей, сыновей, знакомых, по ложным обвинениям
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* Обликоморале
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6854
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.08.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и никто не говорил об ужесточении, кастрации. Как так?

Поняли, что европейская толерантность нам не к лицу. :lol:
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* Kairat stayer
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1135
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этом деле получится так - и износа не было, и охранник не виновен. Как так?


А если бы, всё происходило на пустыре и группа быстрого реагирования вовремя не прибыла на место происшествия, последствия-же не предсказуемые. Самое главное, как отметил ранее применение оружия признано правомерным, правонарушитель мог скрыться в неизвестном направлении и.т.д.
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§ таноми52
Re: Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 910
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.08.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Таноми52, неужели даже вам все равно?



Не о чём там дискутировать. Всё предельно ясно.

Р.S. Когда Вы, Макс, обращаетесь :" Таноми, вы (с маленькой буквы) - мне невольно представляются шеренги Таноми, стройными рядами марширующие по форуму :lol: Трудно мне экстраполировать это обращение на себя. Уж не обессудьте, если я что-то не замечу :-)
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* maxsaf
Спасший женщину от насилия охранник в Костанае высказался о закрытии дела
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.08.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

С такими законами мужики отвернуться от женщин, и у вас толерастов станет больше, чем в европах ))
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